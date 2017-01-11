Земля в Керчи в новом году стала дороже. Об этом сообщила пресс-центр Министрества имущественных и земельных отношений РК.

В соответствии постановления Совета министров Республики Крым от 12 ноября 2014 года №450 «О плате за земельные участки, которые расположены на территории Республики Крым» нормативная цена земель населённых пунктов РК (а также тех, которые расположены за их границами) будет проиндексирована на коэффициент 1,04.

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Это значит, что с 1 января 2017 года арендная плата за земельные участки и плата за установление сервитута подлежит аналогичной индексации.

Напомним, что согласно Федеральному закону 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ уровень инфляции на 2017 год не превышает 4%.

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