Керчане будут меньше платить за отопление

Для населения Керчи снижен тариф на тепловую энергию. Соответствующее поручение дал Глава РК Сергей АКСЕНОВ.

Министерство топлива и энергетики Республики Крым информирует о том, что в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым тариф за тепловую энергию АО «КРЫМТЭЦ» для населения г. Керчь с 14 ноября 2017 снижен. Об этом сообщает пресс-служба Минтопэнерго РК.

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«Во исполнение поручения Главы Республики Крым Сергея Аксёнова Минтопэнерго Республики Крым совместно с Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым инициировали и приняли приказ по снижению цены за тепловую энергию в г. Керчи. Таким образом, тариф АО «КРЫМТЭЦ» теперь в одном диапазоне с ГУП РК «Теплокоммунэнерго», – прокомментировал министр топлива и энергетики РК Вадим БЕЛИК.

Теперь керчане будут платить на 533,83 руб. за 1Гкал меньше прежнего (2 245.33 – 533.83 = 1711.5). Керченский тариф будет равен тарифу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Также Вадим БЕЛИК отметил, что основная мотивация приказа основана и направлена на уменьшение народохозяйственных затрат на производство и использование тепловой энергии.

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