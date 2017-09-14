Керчане будут осуществлять правосудие

В период с 13 сентября по 1 ноября в Керчи будут проводиться мероприятия, направленные на формирование списков присяжных заседателей.

Как сообщает пресс-служба Администрации г.Керчь к выполнению своего гражданского долга будут привлечены 2 500 керчан, среди которых 2000 человек будут занесены в основной, а 500 человек – в запасной список.

В соответствии с Федеральным законом присяжным заседателем сможет стать каждый дееспособный керчанин, достигший 25 лет, не имеющий неснятой или непогашенной судимости и не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

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«Списки будут формироваться на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки. После составления списков кандидатов в присяжные заседатели, Администрация города Керчи Республики Крым уведомит каждого гражданина о включении его в списки кандидатов», — сказано в сообщении.

Местные жители, включенные в основной или запасной список присяжных заседателей, не имеющие законных оснований для исключения из указанных списков, не вправе отказаться от исполнения своего долга и не участвовать в осуществлении правосудия.

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