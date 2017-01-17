Жители Крыма будут платить комиссию при оплате платежей за природный газ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Крымгазсети».

Керчане в течении прошлого года, оплачивая тарифы за природный газ, с помощью платёжных агентов и банковских учреждений, не платили комиссионные взносы. С 1 января 2017 года это изменится.

С начала 2017 года, при проведении платежей за природный газ через платёжных агентов и отделения банков, будет взиматься определённая комиссия. Это связано с тем, что для населения, в 2017 году из тарифов ГУП РК «Крымгазсети» были исключены затраты на поставку и транспортировку природного газа.

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То есть, к стандартному тарифу за газ, а это 3 тыс. 919,4 рублей за одну тысячу кубометров (в пределах объема потребления 3,5 тыс. кубометров в год) прибавится еще и энная сумма, которая и будет составлять ново введенную комиссию.

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