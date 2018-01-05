Керчане дарят праздник детям Донбасса

Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» завершается. Сегодня переданы подарки детям Донбасса и гуманитарная помощь.

Организаторы благотворительной акции отдают последние подарки. Теплая одежда, бытовая химия и игрушки преданы в штаб гуманитарной помощи Донбассу.

Дети, которых война лишила праздника, получат новогодние подарки. Сушерия «Фуджи» передала 15 кг конфет.

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Все это журналисты КерчьИНФО отвезли в штаб гумантироной помощи жителям Донбасса. После Рождества подарки от благотворительной акции вместе с общим грузом отправятся в зону военных действий в ДНР.

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