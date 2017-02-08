В Керчи не прекращаются обсуждения относительно застройки парковой зоны Керчи. Керченский вопрос привлёк внимание Общероссийского народного фронта (ОНФ).

С визитом в Керчь прибыла делегация регионального отдела ОНФ. В рамках визита представители организации посетили и место застройки в Комсомольском парке, которое в последнее время беспокоит большое количество горожан.

Там и керчане, и представители «Народного фронта» убедились, что среди парка в ста метрах от моря, территория обнесена металлическим забором. Внутри производятся подготовительные работы для строительства.

«Керчане правильно делают, что отстаивают зелёную зону. Ведь Керчь промышленный город, и нагрузка на экологию будет лишь нарастать. Нужно бороться за каждое дерево!», — сказал член регионального штаба Тарасенко Виктор.

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Напомним, что в декабре 2016 года в Комсомольском парке появился металлический забор, ограждающий строительную площадку от парковой зоны. Для того, чтобы решить проблему руководством города и общественниками был инициирован сход граждан. Заместитель главы администрации Керчи заявил, что территория, огражденная в Комсомольском парке, не является парковой зоной и находится в зоне жилых застроек. Чиновник отметил, что это подтверждает действующий план зонирования.

В итоге, как выяснилось, администрация Керчи не имеет полномочи й что-либо предпринять, поскольку ещё в 2012 году городское руководство разрешило разработку документации землеустройства по отводу земельного участка 1500 кв.м в Комсомольском парке юридическому лицу.

Следовательно, застройщик имеет все основания для завершения оформления прав на земельный участок и его последующую застройку.

Редакция сайта KerchINFO.com считает, что мнение керчан должно быть услышано и администрацией города, и застройщиком данного участка парка. Тем более, что зонирование парка было проведено в смутные времена вседозволенности и коррупции. Может быть и сейчас кто-то пользуется «заделом» прошлого, чтобы получить «навар»?

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