Керчане готовятся к автомотопробегу (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Керчи стартует авто-мотопробег «Крым – Россия навсегда». Мероприятие приурочено к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Уже собралось около 50 машин и несколько десятков байкеров. Керчане пришли целыми семьями.

Общая длина маршрута — 22 километра. Предварительно, он будет длиться около часа и в нём примут участие около 50 автомобилей и 10 мотоциклов, среди которой мотообъединение «Грифоны» и мотосообщество «Эльтиген».

Маршрут проложен по следующим улицам: Ярошенко, Генерала Кулакова, Войкова, Казакова, Кирова, Свердлова, Камыш-Бурунское шоссе, улица Буденного, Блюхера, Куль-Обинское шоссе, улица Чкалова, Пирогова, Советская, Адмиралтейский проезд, Театральная.



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