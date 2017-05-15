Керчане из большой музыкальной семьи получили инструменты от Крымской филармонии

Крымская государственная филармония подарила детям из многодетной семьи ПОЛИВАНОВЫХ музыкальные инструменты. Даниилу вручили скрипку, а его сестре Марии – флейту.

Мероприятие было организовано при поддержке министерства внутренней политики, информации и связи Крыма и министерства культуры республики, передает корреспондент Крыминформа.

«У нас очень много талантливых детей, но к нам обратился Сергей ЗЫРЯНОВ– первый замминистра внутренней политики, информации и связи, и сказал, что есть такая семья в Керчи, что учатся дети из этой семьи в Керченском лицее искусств и что необходимы средним деткам, Марии и Даниилу, музыкальные инструменты. И вот несколько раз Сергей звонил, и мы выбирали, какой фирмы должен быть инструмент, какого размера. Мы, наконец, определились и я обратилась в Крымскую государственную филармонию, чтобы за средства филармонии были приобретены эти инструменты», – рассказала глава минкульта Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ.

Гендиректор Крымской филармонии Олеся КОСТЕНКО пригласила детей к участию в планируемом в следующем абонементном сезоне концерте.

«Мы от лица коллектива филармонии приглашаем ваших детишек, Машу и Даниила, принять участие в новом нашем концерте. Есть такая идея, наш камерный оркестр будет выступать вместе с одаренными крымскими детьми и мы ждем вас», – сказала гендиректор.

В семье ПОЛИВАНОВЫХ восемь детей, все они занимаются музыкой.

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