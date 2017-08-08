Керчане любовались лунным затмением (фото)

Керчане наблюдали лунное затмение. Многие предпочли наблюдать за уникальным явлением с вершины горы Митридат.

В ночь с 7 на 8 августа на небосводе прошло частичное затмение луны. На время до двух часов тень, которую отбрасывает Земля, частично закрыла Луну.

Подобное явление происходит достаточно редко, поэтому собирает большое количество зрителей. Кто-то просто любуется магией природы, а кто-то загадывает желание и верит в то, что оно обязательно сбудется.

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В этот вечер керчане и гости города приехали на гору Митридат, чтобы увидеть затмение во всей красоте.

Следует отметить, что 18 января 2018 года будет полное лунное затмение. То есть Луна полностью войдет в тень от Земли. При отсутствии облачности это явление жители России также смогут наблюдать.

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