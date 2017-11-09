Керчане могут подарить праздник детям с ограниченными возможностями

Керченское общество инвалидов готовится отметить День ребенка 20 ноября. Все неравнодушные керчане могут подарить особенным детям праздник.

Эта дата близка по календарю ко Дню инвалидов. Но, руководители керченской организации «Дом добрых дел» хотят, чтобы особые детки, как можно дольше не узнали истинного значения слова ИНВАЛИД.

Уже традиционно данная организация устраивает торжество для детей с ограниченными возможностями в ноябре. Праздник им подарит Центр раннего развития “УМКА”. Что касается подарков, то здесь наедятся на неравнодушие керчан.

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Порадовать детей можно любыми презентами – игрушки, сладости, канцтовары и всё то, чему могут обрадоваться дети от 1 года до 18 лет.Всего 179 человек. На утренник не все смогут придти по разным причинам, но подарки должны получить все.

В ноябре и в декабре проведут сбор подарков, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всех желающих подарить ребятам радость ждут по адресу: ул.Пролетарская, д.50/52 (остановка “СРЗ”) с 9.00 до 15.00, вторник – с 9.00 до 12.00. Кроме выходных и праздничных дней.



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