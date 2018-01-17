Керчане могут сделать «музейное селфи»

Сегодня по всему миру стартовала акция «Музейное селфи». Керчанам предлагают присоединиться к акции и показать городские музеи.

Сотрудники Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника призывают керчан принять участие в акции «Музейное селфи»:

«Участие в акции могут принять как сотрудники, так и посетители музеев и других учреждений культуры. Для этого нужно сделать фотографию на фоне экспонатов, музейных зданий, внутри интерьеров, а затем опубликовать ее в соцсетях с использованием хэштегов #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи. Для селфи из музеев Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника добавляем хэштег #МузеиКерчи», -сообщает ВКИКМЗ.

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Сама акция впервые пролетела по миру в 2017 году. Ее создатели сразу заявили, что флешмоб носит только развлекательных характер и не должен касаться политических вопросов.



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