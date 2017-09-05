Керчане могут скорректировать расположение ж/д подходов к мосту

Депутат Государственной Думы РФ Константин БАХАРЕВ на встрече с керчанами пообещал помочь внести корректировки в проект строительства подходов к мосту.

В Керчи прошел личный прием граждан депутата Государственной Думы Российской Федерации Константина Михайловича БАХАРЕВА. В ходе мероприятия были подняты различные вопросы, связанные с жизнедеятельностью горожан.

Так, руководитель Общественного движения «Гражданский актив города-героя Керчи» Алла ИЖИКОВА обратилась с просьбой к депутату не делать железную дорогу, проходящую через Верхний Солнечный:

«Ведь дороги и мосты делаются, прежде всего, для людей, и получается, что вопрос защищённости керчан, проживающих там, до сих пор открыт. Кроме этого в районе шоссе Героев Сталинграда практически отсутствует озеленение, шумоизоляция и детские сады».

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Расширенный общественный совет по этой теме, который был собран в середине августа, по словам Аллы Ивановны, результатов не дал.

У жителей до сих пор нет чёткого понимания какими будут развязки и подходы к мосту.

Константин БАХАРЕВ поручил «Гражданскому активу» в течение сентября провести подготовительную работу и организовать очередные общественные слушания. В результате которых, возможно, получится скорректировать проект строительства подходов к Керченскому мосту в рамках сметы, с учётом позиции керчан. «Этот вопрос я готов взять на себя. Ведь за год нам удалось решить проблему со съездом с трассы», — отметил депутат.

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