Керчане могут сообщить об «убитых» дорогах на специальном сайте

Керчане могут сообщить об «убитых» дорогах на специальном сайте
Март 05 12:05 2017

11 декабря прошлого года стартовал проект «Дорожная Инспекция ОНФ 2017. Оценим качество дорог!». Проект был создан, чтобы выработать совместное решение граждан всех регионов, в том числе и Керчи, по необходимому оперативному ремонту дорог.

Итоги мониторинга дорог будут подведены в декабре этого года. По его результатам представители ОНФ, по учёту мнений проголосовавших граждан, сформируют приоритетные списки проблемных участков дорог на оперативное проведение ремонтных работ и устранение различных дефектов на них.

В рамках проводимой инспекции любой гражданин, в частности керчанин, который хочет, чтобы отремонтировали тот или иной участок дорожного полотна, просто должен добавить его на сайт в пункте «Я хочу отметить дорогу!». По каждому из добавленных автодорожных участков можно будет проголосовать, написать свой отзыв и прикрепить фотографии. Какие именно участки дорог власти в итоге окончания инспекции включат в приоритетный для ремонта список, зависит в первую очередь от голосов граждан.

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За время существования проекта на карту уже было добавлено 2536 дорог, 4069 километров «убитых дорог» и в общем проголосовало 14391 граждан.

Отметим, что многие жители Керчи крайне недовольны состоянием городских дорог. Чаще всего при планировании дорожных работ, власти города не интересуются мнением пешеходов и водителей, а ремонтируют только те участки, которые считают необходимыми именно они. В рамках дорожной инспекции «убитых» дорог, любой неравнодушный керчанин может заявить о ямах, просадке асфальта и других дорожных дефектах.

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За февраль и март в проекте дорожной инспекции проголосовало всего пять граждан Керчи. Местные жители обозначили следующие проблемные участки:

  • перекресток улиц Курортная и переулок Юннатов, на котором огромная яма через которую не проехать;
  • участок дороги по ул. Вокзальное шоссе — единственной дороги от паромной переправы к трассе «Керчь — Феодосия». Для объезда ям на этом участке машины вынуждены ехать по середине дороги, так как крайние части проезжей части сильно разбиты;
  • шоссе Героев Сталинграда, где в целом отсутствует дорожное покрытие, а частые глубокие ямы приводят к регулярным ДТП;
  • участок керченской дороги 35Н-325. Здесь дорогу разбили тяжелые грузовики всего за год при строительстве газопровода в Крым;
  • улица в районе Цементной слободки, которая ведет на новый туристический объект Керчи — смотровую площадку Керченского моста. Напомним, что все желающие повлиять на ситуацию с «убитыми» дорогами в нашем городе, могут сообщить о проблемном участке на специально созданном сайте, голосуйте. Решим проблему плохих дорог вместе!


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