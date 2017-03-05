Керчане могут сообщить об «убитых» дорогах на специальном сайте

11 декабря прошлого года стартовал проект «Дорожная Инспекция ОНФ 2017. Оценим качество дорог!». Проект был создан, чтобы выработать совместное решение граждан всех регионов, в том числе и Керчи, по необходимому оперативному ремонту дорог.

Итоги мониторинга дорог будут подведены в декабре этого года. По его результатам представители ОНФ, по учёту мнений проголосовавших граждан, сформируют приоритетные списки проблемных участков дорог на оперативное проведение ремонтных работ и устранение различных дефектов на них.

В рамках проводимой инспекции любой гражданин, в частности керчанин, который хочет, чтобы отремонтировали тот или иной участок дорожного полотна, просто должен добавить его на сайт в пункте «Я хочу отметить дорогу!». По каждому из добавленных автодорожных участков можно будет проголосовать, написать свой отзыв и прикрепить фотографии. Какие именно участки дорог власти в итоге окончания инспекции включат в приоритетный для ремонта список, зависит в первую очередь от голосов граждан.

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За время существования проекта на карту уже было добавлено 2536 дорог, 4069 километров «убитых дорог» и в общем проголосовало 14391 граждан.

Отметим, что многие жители Керчи крайне недовольны состоянием городских дорог. Чаще всего при планировании дорожных работ, власти города не интересуются мнением пешеходов и водителей, а ремонтируют только те участки, которые считают необходимыми именно они. В рамках дорожной инспекции «убитых» дорог, любой неравнодушный керчанин может заявить о ямах, просадке асфальта и других дорожных дефектах.

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За февраль и март в проекте дорожной инспекции проголосовало всего пять граждан Керчи. Местные жители обозначили следующие проблемные участки:

перекресток улиц Курортная и переулок Юннатов, на котором огромная яма через которую не проехать;

участок дороги по ул. Вокзальное шоссе — единственной дороги от паромной переправы к трассе «Керчь — Феодосия». Для объезда ям на этом участке машины вынуждены ехать по середине дороги, так как крайние части проезжей части сильно разбиты;

шоссе Героев Сталинграда, где в целом отсутствует дорожное покрытие, а частые глубокие ямы приводят к регулярным ДТП;

участок керченской дороги 35Н-325. Здесь дорогу разбили тяжелые грузовики всего за год при строительстве газопровода в Крым;

улица в районе Цементной слободки, которая ведет на новый туристический объект Керчи — смотровую площадку Керченского моста. Напомним, что все желающие повлиять на ситуацию с «убитыми» дорогами в нашем городе, могут сообщить о проблемном участке на специально созданном сайте, голосуйте. Решим проблему плохих дорог вместе!

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