Керчане напрямую спрашивают о судьбе своей земли

Представители дачного кооператива «Залив» обратились к заместителю главы администрации Керчи Роману КИРИЧЕНКО с вопросом о дальнейшей судьбе земельных участков, которые попадают под снос согласно плана строительства автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

Владельцы участков хотят знать, когда конкретно будут выделены новые участки или денежная компенсация, а также оказана помощь с переездом.

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Журналисты сайта KerchINFO следят за развитием темы и судьбой владельцев дачных участки вблизи микрорайона «Солнечный». За текущими событиями следите на нашем сайте.

Ранее к керчанам должны были приехать чиновники Министерства транспорта РФ. Однако присутствовали на встрече представитель застройщика – АО «ВАД» и заказчика из Росавтодора, которые в итоге не дали конкретных ответов.

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