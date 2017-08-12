Керчане нарушают российское законодательство

Сотрудники муниципального контроля совместно с другими городскими организациями продолжают инспектировать городские территории в целях выявления нарушителей административного законодательства.

Так, рабочей группой в составе сотрудников управления муниципального контроля, управления экономического развития, ветеринарной службы, управления экологического надзора, а также налоговой службы проведен плановый рейд по борьбе со стихийной торговлей в районе ул. Войкова.

Как сообщает пресс-служба керченской администрации, в ходе проверки была обнаружена незаконная точка торговли молочной продукцией. Сотрудником управления муниципального контроля по факту данного административного правонарушения был составлен протокол. Также должностным лицом ветеринарной службы был составлен протокол за нарушение ветеринарных норм.

Читайте: Керченская больница не соблюдает законодательство

Кроме того, сотрудниками управления муниципального контроля была выявлена незаконная точка заправки автомобильных кондиционеров. Индивидуальный предприниматель оказывал услуги населению в месте, не установленном для этих целей по ул. Орджоникидзе в районе остановочного павильона городского пассажирского транспорта «Телецентр».

По факту данного административного правонарушения в отношении индивидуального предпринимателя также был составлен протокол и передан на рассмотрение в административную комиссию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

