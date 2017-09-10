Керчане неактивно голосуют на выборах депутатов в Государственный совет Крыма и Городской Совет города

Как рассказал председатель избирательной комиссии по городу Керчь Святослав БРУСАКОВ, что на 10 утра в муниципальные выборы, то есть в горсовет явка составила 1,58%, по Госсовету – 3%. На 12 часов показатели увеличились почти в два раза: явка по Госсовету — 7,16%, по Горсовету — 4,96%.

Всего на территории муниципального образования город Керчь работает 41 избирательный участок, 5 из них предназначены для голосования за депутатов городского совета и 36 принимают избирателей, участвующих в республиканских выборах.

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Для заключенных создан специальный участок на территории изолятора временного содержания, еще два спецучастка работают для пациентов стационара в керченских больницах. Люди с ограниченными возможностями смогут проголосовать на дому.

Проконтролировать избирательный процесс в Керчи приехал Председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим ФИКС.

Избирательные участки в Керчи закроются в 8 часов вечера, после чего начнется процесс подсчета голосов при помощи современной системы QR –кода.

Текст и фото: Вероника Котькова

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