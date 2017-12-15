Керчане-очередники получат жильё в новостройках Комсомольского парка

В 2019 году несколько керчан, которые годами стояли в очереди на жильё, получат квартиры в новом жилищном комплексе у Комсомольского парка.

Инвестиционное соглашение между советом министров Крыма, администрацией города и заказчиком ООО «КРЫМ ИНВЕСТСТРОЙ» о строительстве жилого микрорайона в одной из частей Комсомольского парка, было заключено ещё прошлым летом, а также получено разрешение на строительство.

Читайте: Комсомольский парк Керчи – кто поставит точку в этой истории?

Стройка ведётся с условием для города – застройщик взял на себя обязательство выделить 10% квадратных метров от общей площади для реализации очереди и около 5% кв.м. для социального жилья. Если перевести эти проценты в квартиры получается – 16 квартир для очередников и 10 квартир по социальной программе.

В первую очередь, квартиры получат те, кто находится на первых местах списка, ожидающих новоё жильё (всего в Керчи на квартирном учёте – более 1700 семей – прим.ред.).

Читайте: Администрация Керчи одобряет застройку Комсомольского парка?

Глава Администрации Сергей БОРОЗДИН на недавней встрече с инвестором и начальником отдела учёта выявления и распределения жилья, поручил подготовить список керчан, которые стоят в очереди, и возможно, создать общественную группу, которая готова курировать строительство своего дома.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

