Керчане одержали победы на Первенстве Крыма

11 февраля в Симферополе в Спортивном комплексе «Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» прошел «Чемпионат и Первенство Республики Крым по тхэквондо ИТФ». На турнире собралось около 400 участников, представляющих все регионы Крыма.

На торжественном открытии, от лица руководства Крыма, участников поприветствовал зам. министра спорта Республики, Валерий Сенин, так же с приветственными словами выступили, член исполкома «Сюза Тхэквондо России» Эскандер Вагапов и президент «Крымской республиканской федерации тхэквондо» Владислав Ким.

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Сборная города Керчь, была представленна 17 спортсменами, воспитанниками тренера Кальченко Э. В. и занимающихся в ДЮКФП (директор Жмака О. С.).

Команда Керчи выступила на отлично и как всегда была одной из лучших на турнире. Наши спортсмены завоевали: 9 золотых, 3 серебрянных и бронзовых медали.

Первые места в своих весовых категориях заняли: Мацюк Иван (школа №19), Степанов Александр (школа №23), Михалев Евгений (школа №12), Зелин Евгений (школа №19), Симашенко Григорий (школа №26), Лукша Артем (школа №23), Парфененко Олег (Багеровская школа), Синельникова Ольга (школа №1) и Бондаренко Виктория (школа №2).

Кроме того Парфененко и Бондаренко завоевали серебро в соревнованиях по формальным комплексам, а Синельникова получила в этом виде бронзу. Так же второе места заняла, Тимко Екатерина (гимназия №2). Бронзовыми призёрами стали: Касаткин Артем и Балоночкин Дмитрий (школа №23), Инино Никита (школа №26), Селин Данил (Лицей искусств), Адживапов Алим(гимназия №2).

Так же упорно сражались на этих соревнованиях Карнацкий Иван (школа №9) и Адживапов Басир (гимназия №2), но в этот раз не смогли в этот раз стать призёрами.

Спортсмены и тренера благодарят родителей за помощь в организации поездки.

Текст и фото: Управление спорта

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