Керчане оказались в водной западне

После основных мероприятий в честь Дня Победы в Керчи прошел кратковременный ливень, после которого центральные улицы оказались затопленными. Замусоренные ливневки в очередной раз не справились с водными потоками.
В частности, в западню попали люди, которые прятались под навесами в районе кинотеатра «Украина». Затопленной оказалась и часть улицы Ленина – напротив главного отделения полиции.
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Керчанам пришлось перепрыгивать бегущие потоки, особенно тяжело пришлось родителям с детьми.
Напомним, ранее концертную программу на горе Митридат остановил ливень. Сотни людей не могли покинуть гору из-за сильного дождя.
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