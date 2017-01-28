Семнадцать преступников задержаны в Крыму за незаконное проведение азартных игр на территории республики. Жители Керчи также стали жертвами деятельности данной преступной группировки.

На данный момент главным следкомом РФ по Республике Крым ведётся следствие над уголовным делом о незаконной организации азартных игр.

Уголовное дело было возбуждено в отношении семнадцати крымчан, каждый из которых подозревается в совершении преступлений, описанных в статьях об организация и участие в преступном сообществе и незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ГСУ СКР республики Крым.

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В процессе ведения уголовного дела стало известно, что банда орудовала в разных городах Крыма с июня 2015 года по январь 2017, в том числе и в Керчи. Группа мошенников была создана тремя крымчанами, в которую вошли ещё четырнадцать человек. Члены группировки занимались проведением незаконных азартных игр при помощи сети «Интернет» и различного игорного оборудования вне разрешённой игровой зоны. За всё время преступных действий участниками банды было незаконно присвоено более шести миллионов рублей.

По данным сотрудников оперативной группы УФСБ России по Республике Крым уголовное дело в отношении семнадцати крымчан было возбуждено и сейчас ведётся расследование данного уголовного дела.

На сегодня больше тридцати игровых залов, кабинетов и мест обитания участников преступной группы были обысканы. В ходе проведения обысков были изъяты системные блоки с установленными игровыми программами, деньги и бухгалтерская документация.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенных преступных действий.

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