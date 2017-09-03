Керчане отличились в Абрау-Дюрсо

2 сентября 2017 года в с. Абрау-Дюрсо под Новороссийском состоялся 4-й Международный заплыв через озеро Абрау «Чудо-озеро — чудо-заплыв».

Как и в предыдущие три года организаторами заплыва выступили спортивный клуб «Кубань-Мастерс» и завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Партнером состязаний третий год подряд выступила сеть спортивных магазинов «Высшая лига».

Программа соревнований в этом году расширилась заплывом для детей на дистанции 400 метров. Этапы эстафетного плавания стали втрое короче: 3х400 метров и теперь более доступны для начинающих любителей плавания и два заплыва на 1400 метров и 4,2 км.

В соревнованиях приняло участие 143 спортсмена из 32 городов России, Украины и Белоруссии.

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Город Керчь был представлен четырьмя спортсменами — руководителем «Физического воспитания» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» Сергеем Биховец (50-54 года) и студентом этого же техникума Никитой Палагутой (возрастная категория 14-19 лет), тренером по плаванию бассейна «Дельфин» АО «Санатория Крым – Москва» — Ниной Булгаковой (возрастная категория 35-39 лет), Александром Горбатковым (возрастная категория 50-54 года), которые приняли участие на дистанции 1400 метров.

Наши спортсмены показали высокие результаты в преодолении дистанции и заняли следующие места в своих возрастных группах: Сергей Биховец — 21.13 – 1 место; Нина Булгакова — 26.43 – 1 место; Никита Палагута – 29.50 – 2 место; Александр Горбатков – 29.08 – 4 место, а также Сергей Биховец показал абсолютно лучший результат на дистанции среди всех стартовавших спортсменов 14 лет и старше и был награжден специальным кубком и денежным сертификатом.

Председатель клуба «Кубань — Мастерс» и главный судья соревнований Артур Варданьянц, во время проведения парада закрытия и награждения победителей выразил глубокую благодарность за организацию учебно-тренировочного процесса – Владимиру Краснову (директору Керченского технологического техникума), Владимиру Семенцову (заведующему спортивным комплексом АО «Санаторий Крым — Москва»), за предоставленную учебно-тренировочную базу – Владимиру Кохану (генеральному директору АО «Санаторий Крым — Москва»), а также за качественную подготовку спортсменов тренерам бассейна «Дельфин» – Александру Кочемазову, Виктору Голобородько, Людмиле Перепилице.

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