Керчане отжались 26 тысяч раз (фото)

Керчане приняли участие во всероссийской спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы». В этом году необходимо было отжаться 26 тысяч 298 раз.

Сегодня Керчь отмечает 72-ую годовщину Дня Великой Победы. В честь этого праздника по всему городу проходят различные мероприятия, посвященные одному из главных дней в году.

9 мая в более чем 150-ти городах России проходит акция — «Рекорд Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне. Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 7-й раз прокатится по стране. А в нашем городе Рекорд Победы проводится вот уже третий год.

Цель акции в назначенное время выполнить упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны.

В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов отожмутся по 26 тысяч 298 раз.

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Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и единство. Ведь именно за счёт этих качеств наши доблестные предки выиграли самую главную битву в своей жизни, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперников — самим собой.

Открыли патриотическую акцию участники ансамбля спортивного танца «Империя», под руководством Елены и Владимира ЖИЛЬЦОВЫХ.

Сделать свой вклад в акцию проявили желание все: дети, взрослые, девушки и мужчины. Активная музыка, поддержка зрителей и желание отжаться необходимое количество раз — сделали свое дело.

В итоге, керчане и отжались 26 тысяч 300 раз.

Керчане продемонстрировали свою любовь к родной стране, а также безмерное уважение и благодарность советскому солдату.

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