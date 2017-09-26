Керчане побывали на закрытой премьере фильма «Крым» вместе с главными актерами

Творческий коллектив Дворца Культуры «Корабел» был приглашен организаторами на предпоказ нашумевшего фильма «Крым» в Севастополе. Закрытая премьера состоялась в кинотеатре «Муссон» 24 сентября.

Как стало известно редакции сайта КерчьИНФО, заветные пригласительные билеты керчанам вручил один из актеров фильма Геннадий Яковлев, который выступил в городе накануне – в рамках гастролей одного из спектаклей.

По словам художественного руководителя ДК «Корабел» Марии ИОВЧЕВОЙ, их команда с удовольствием приняла такой подарок и не упустила уникальной возможности познакомиться с актерами, сыгравшими главные роли в фильме, Романом Курцевым и Евгенией Лаповой. Также на показе картины присутствовал режиссер Алексей ПИМАНОВ, который лично рассказал о процессе съемок.

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«Очень захватывающий сюжет, красивые крымские пейзажи и хорошая игра актеров. Всем рекомендую сходить на этот фильм», – отметила Мария.

Отметим, официальная премьера фильма «Крым» состоится 28 сентября.

СПРАВКА: В сюжете киноленты – история любви и дружбы на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.

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