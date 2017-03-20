Керчане почтили память композитора А.Н.Махова

Известному керченскому композитору Алексею Махову 18 марта исполнилось бы 75 лет. Вечер памяти композитора состоялся 19 марта в концертном зале Детской школы искусств имени Р. В. Сердюка.

Всех присутствующих, как одну единую семью собрал талантливый человек — Алексей Николаевич Махов. Композитор, музыкант, поэт-песенник. Концертный зал был наполнен коллегами, друзьями, родными и учениками автора.

«Особый дар наполнять нашу жизнь прекрасными мелодиями дан не каждому, поэтому, наверное, композитор — это профессия уникальная, редкая и штучная, в которую попадают раз и навсегда», — именно этими словами открылся вечер памяти, посвященный 75-летию со дня рождения композитора.

Читайте: В Керчи пройдёт вечер современной поэзии

Почтить память музыканта пришло много людей: работники культуры, представители общественных организаций, журналисты, соавторы, неравнодушные к творчеству композитора люди, а также самый близкий Алексею Махову человек — его супруга, Наталья Марковна Махова.

В рамках торжественного вечера был представлен сборник песен и композиций Алексея Махова «Керчь — любовь моя». Отметим, что выпуска подобных изданий-песенников в Керчи не было. Композитор написал более 300 музыкальных произведений, но в сборник вошло всего 30 из них.

В этот вечер керчане услышали песни и композиции Махова в исполнении его друзей, коллег, а также учащихся детской школы искусств им.Сердюка.

Одним из самых трогательных моментов вечера памяти стал показ клипа на музыку Махова «Баллада о Керчи». Все пришедшие с придыханием слушали слова из песни: «Ты когда-нибудь был Керчи? – Я тебе расскажу про Керчь!…». Отметим, что в общей сложности, автор посвятил нашему городу-герою около 50 песен.

Финальной нотой вечера стало незабываемое и яркое выступление академического хора «Боспор». Под песню «Марш русскому Крыму», весь зал встал, аплодировал и подпевал строки: «Непокорённый наш славный Севастополь, непокорённый наш славный город Керчь, не покорятся Америке с Европой, русский наш дух, наша русская речь!».

Алексей Махов отдал творчеству свыше полувека своей жизни. Сейчас музыканта нет с нами, он ушёл из жизни три года назад, но его песни и музыка навсегда остались в сердцах керчан.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

