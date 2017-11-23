Керчане подарили праздник детям с ограниченными возможностями здоровья

Неравнодушные жители города и керченские предприниматели устроили особенным детям настоящий праздник в День ребенка. 20 ноября в фойе кинотеатра «Украина» аниматоры в ярких костюмах порадовали детей интересными конкурсами и играми.

Председатель местного общества инвалидов Марина МАМУЛЬ рассказала о том, как проходило мероприятие и кто принял участие в организации праздника:

«Нас встречали мультяшные персонажи из творческого коллектива Центра раннего развития ребенка «Умка». На празднике был 51 ребенок. Подарки для детей керчане приносили разные, в основном игрушки и сладости. Из них нужно было собрать одинаковые наборы. Нам повезло: несколько предпринимателей принесли коробки с шоколадными батончиками и печенье «Барни». Детский магазин «Умка» подарили большую коробку с игрушками. В результате каждый малыш получил сладкий подарок и мягкую игрушку. Все оставшиеся игрушки и сладости мы раздадим НАШИМ детям на других наших мероприятиях. Благодаря неравнодушным керчанам праздник удался на славу», – отметила руководитель Дома добрых дел.

Читайте: В «Ручейке» создадут комфортные условия для детей-инвалидов

Ранее мы сообщали о подготовке к празднику для детей с ограниченными возможностями и предлагали керчанам принять участие в благотворительном мероприятии.

Марина МАМУЛЬ сердечно благодарит всех, кто захотел подарить детям большую радость.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

