Керчане подписали контракт и основали «Stand up Kerch»

Юмористический жанр набирает обороты не только на центральных телеканалах, но и в нашем родном городе. Сначала были создатели КВН программ, потом «ХаХа-баттла», а теперь появился и «Stand up Kerch». Начинающие юмористы Керчи подписали контракт с объединением «Stand up KRD» и теперь будут бороться за право выступить на всю страну.

А теперь расскажем подробнее. Основатель юмористического одноименного шоу-проекта Жора Бондаренко провел всего два выступления, а уже может рассказать о новых достижениях. На второе шоу «Жора» в Керчь приехали профессиональные артисты в юмористическом жанре, среди которых был основатель «Stand up KRD», полуфиналист «Comedy баттл» Леонид Кулаков. О том, что своими шутками Леня просто разорвал зал, мы говорить не будем, а вот о том, что теперь у Керчи появилась возможность чаще его видеть – сообщаем.

Как рассказал журналистам сайта KerchINFO.com Жора Бондаренко, теперь керченский проект официально носит название «Stand up Kerch» и входит в первое официальное сообщество жанра Stand Up Краснодарского края и Адыгеи под названием «Stand Up KRD». В будущем керченский проект может вырасти до уровня крымского и поменять название на «Stand Up Crimea». Но это пока только планы.

Кстати о планах. По условиям контракта опытные юмористы принимают активное участие в написании шуток для керчан, редактируют, придумывают образы, выступают вместе на концертах и помогают начинающим встать на ноги. Самое интересное, что в проекте КДР есть программа «150 выступлений», благодаря которой артист, набирающий заданное количество выступлений становится опытным и получает возможность выступать на любой площадке, включая телевизионную. Как пояснил Жора, если проводить 4 «открытых микрофона» в месяц плюс пару больших выступлений, то за через два года можно стать самостоятельным комиком, готовым к любым выступлениям. Только за прошлый год объединение «Stand up KRD» вывело в эфир Александра Головко, Тарона Амирханяна, Арсена Арутюняна, Эрнеста Таржуманяна, Константина Бутакова, Данила Блинова.

Жора Бондаренко рассказал, что принимать участие в «открытых микрофонах» может каждый желающий. Для этого нужно написать материал на 10 минут выступления и пройти редактирование у группы. Подробнее по номеру телефона: +7978 858 95 08 (Жора).

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