За плечами у керченских боксёров ДЮСШ №4 уже не один выигранный бой в прошлых турнирах. Поэтому воспитанники спортивной школы едут на Чемпионат Крыма по боксу, который пройдёт с 15 по 19 февраля в Евпатории, с уверенностью и надеждой на победу.

На евпаторийском турнире среди юношей 15-16 лет своё боксёрское мастерство покажут керчане: Дмитрий Нечипас, Артур Барских, Игорь Костенко, Владимир Еременко.

Если керченские боксёры завоюют призовые места, то они смогут участвовать в Чемпионате России, который пройдет в апреле в городе Анапа.

Желаем успехов нашим землякам в предстоящих соревнованиях!

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