Керчане пока не будут платить пеню за капремонт

Керченское отделение Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ) пока не намерено взимать пеню за наличие задолженности по взносам за капитальный ремонт. Об этом в комментарии редакции KerhINFO.com сообщил специалист 2й категории центра Оксана.

Региональный фонд капремонта распространил информацию о том, что с апреля 2017 года гражданам, не уплатившим взносы за капитальный ремонт, будет начислена пеня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно ч.1 ст. 155 Жилищного кодекса России оплата за капитальный ремонт должна производиться до 10 числа месяца, следующего за подлежащим оплате. Из этого следует, что владелец помещения в многоквартирном доме должен оплатить взносы за февраль 2017 года до 10 марта 2017 года.

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«Если указанные начисления с учётом задолженности за предыдущие периоды не будут оплачены по состоянию на 1 апреля 2017 года, то на всю сумму задолженности с момента её возникновения будет начислена пеня», — уточняют в фонде.

Отметим, что размер пени будет составлять 1\300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При непогашении задолженности предусмотрено возбуждение исполнительного производства.

Керченское отделение ЕИРЦ информирует

Редакция обратилась за разъяснениями в керченское отделение единого информационно-расчётного центра. В итоге оказалось, что ориентировочно до лета/осени текущего года пеня взиматься не будет, поскольку продолжаются вноситься изменения в базу.

«В течение конца апреля-начала мая будут внесены изменения в базы. Будет рассмотрен вопрос способа возвращения денег льготным категориям граждан, которые уже оплатили взносы на капитальный ремонт: либо это будет перерасчёт по счёту, либо возврат денег, как пенсию (на карточку или по почте). После того, как все льготники будут внесены, тогда начнёт взиматься пеня. Ориентировочно лето/осень 2017 года», — специалист 2й категории ЕГРЦ Оксана.

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Адреса ЕИРЦ в Керчи

Напомним, в Керчи ЕИРЦ находиться по следующим адресам: ул. Голощапова, 14, ул. Победы, 16.

Справка. ЕИРЦ — единый информационный ресурс, обеспечивающий сбор, обработку, накопление и хранение информации с целью оперативного расчёта ежемесячных платежей потребителей на основе реальных объёмов потребления жилищно-коммунальных услуг.



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