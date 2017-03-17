У керчан появится единая диспетчерская служба

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) является элементом органа повседневного управления местного (городского) звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создается при органе управлении ГО и ЧС администрации города и является центральным звеном в объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ) , в состав которой наряду с ЕДДС входят дежурно-диспетчерские службы (ДДС) экстренного реагирования («01», «02», «03», «04»), жилищно-коммунального хозяйства, наблюдения и контроля за окружающей средой.

Создание ЕДДС не отменяет существующего до ее появления в городских ДДС порядка приема от населения сообщений о происшествиях (по телефонам «101»,«102»,«103»,«104»и другим).

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Вместе с тем ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС города по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях.

Круглосуточно вести приём звонков и сообщений о ситуации в городе будут оперативные дежурные и диспетчера. Телефоны службы:

Мобильный телефон «ЕДДС-112»: +7978 909 11 35.

Автоматизированное рабочее место «ЕДДС-112»: 6-02- 19; 6-10- 90.

IP-Телефон «ЕДДС-112»: 2101.

Мониторинговая частота радио связи: 9- канал, 27 065 мГц.

Электронный адрес оперативного дежурного: edds112kerch@yandex.ru

МКУ «ЕДДС-112 по г. Керчи»



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