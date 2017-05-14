Керчане помнят своих героев

Керчь – город-герой. Это знает и этим гордится каждый его житель. Наш город усеян знаменательными местами, досками почёта и скверами памяти. Однако, к сожалению, из года в год далеко не у всех памятников лежат букеты.

Так, памятник в честь рабочих завода им. Войкова, погибшим в годы Великой Отечественной войны, не входит в рейтинг наиболее посещаемых в городе.

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Но горожане не забывают и этот монумент. Для руководителя керченской школы гимнастики и участника военно-исторического клуба «Честь и память» Александр ХОМЕНКО приходить к нему стало традицией.

«Это не очень популярный памятник, там всегда меньше людей, чем у других. Мы из года в год с отцом Сергием из церкви Дмитрия Донского и семьей приходим сюда, чтобы отдать дань героям, павшим в Великой Отечественной войне», — отмечает Александр.

Напомним, 12 мая регион отмечал 73-годовщину освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

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