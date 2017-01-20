В Керчи найден автомобиль, который был угнан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Керчи.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, в Керчи находился в розыске автомобиль ВАЗ «Лада Приора».

С помощью оперативной работы сотрудниками ГИБДД и жителей города в Керчи был найден автомобиль, который ранее находился в розыске. ВАЗ «Лада Приора», серебристого цвета, г.н. Х421НУ 93 регион, который в ночь с 18 на 19 января 2017 года был похищен со двора дома No 115, ул. Островского, г. Керчи.

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Автомобиль, без внешних повреждений, находился в районе 450 квартала г. Керчи.

Сотрудниками полиции города продолжают розыск лиц, совершивших угон машины. Правоохранители выражают благодарность гражданам за активность и небезразличие в установлении местонахождения автомобиля.

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