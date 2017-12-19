Керчане поучавствовали в турнире по лазертагу

В минувшее воскресенье симферопольский клуб «Тагер» принимал второй региональный турнир по лазертагу.

Побороться за чемпионский титул собрались 16 команд из 3 городов Крыма. Помимо симферопольцев и севастопольцев, впервые в лазертаг встречах регионального масштаба, участие принимали ребята из керченского клуба ArmaLite.

Разведку крымской площадки боем провели всего две команды-первопроходцы. Команда «Жгучие перцы» заняла 13-ое место, покинув соревнования после группового этапа, а команда «Лискин Панк» завоевала 6-ое место, уступив в четверть финале абсолютным чемпионам турнира – команде «Абырвалг» (г. Симферополь).

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Помимо достаточно высокого уровня подготовки, организаторы турнира отдельно отметили высокую дисциплинированность керченских игроков: на игровой арене команды не получили ни одного предупреждения или штрафа, предусмотренных за неспортивное поведение.

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