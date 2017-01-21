Зимняя погода недружелюбна не только к людям, но и к животным, а особенно к птицам. Если дворовые собаки и кошки всегда найдут где подкрепится, маленьким и беззащитным птичкам в разы сложнее.

Керченские школьники озаботились этой проблемой и в районе первой гимназии развесили самодельные кормушки для птиц.

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«Парковая зона вокруг гимназии №1 ,как новогодними игрушками, обвешена кормушками для птиц. Птицы довольны! Хороший пример для подражания» — отмечает Людмила.

Отметим, что по всему городу, если присмотреться, можно увидеть кормушки. А на центральной набережной ежедневно кто-то приходит полакомить лебедей, чаек и голубей.

Все это говорит о том, что жители города не забывают о братьях наших меньших и помогают им пережить холода.

Фотографиями с редакцией KerchINFO.com поделилась наша читательница Людмила Бахарева.

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