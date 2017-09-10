Керчане поздравили Тулу с Днем города

Вчера в Туле прошел праздник Дня города. Поздравить город с 871 днем рождения отправилась делегация из Керчи.

В рамках визита в Тулу керчане побывали в Тульском государственном музее оружия, совершили прогулку на старинном тульском трамвае, а также осмотрели достопримечательности города. Об этом сообщает новостной портал Тулы «Центр 71».

Также керченская делегация узнала о проекте «Формирование комфортной городской среды», которая подразумевает комплексное благоустройство дворов и придомовых территорий.

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В ходе реализации программы происходит формирование адресного перечня участников программы, определение критериев отбора дворовых территорий, подготовка необходимой документации, контроль качества выполняемых работ и др.

В связи с этим наши земляки посетили несколько благоустроенных тульских дворов, посвященных другим российским городам: Курску и Липецку.

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