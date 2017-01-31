Лучше в тишине, но в холоде? — Абсурдная история случилась во время ремонта теплотрассы в жилом дворе дома №23 по улице Кирова.

В семиградусный мороз рабочие трудились над устранением порыва, который оставил без отопления три многоквартирных дома. В срочном порядке бригада приступила к работам на месте аварии. Когда тяжелая техника приехала и стала шуметь в жилом дворе, керчане вызвали сотрудников полиции. Причиной стал беспокойный сон жильцов из-за проводящихся работ. И вместо того, чтобы сразу приступить к своим обязанностям, сотрудникам пришлось давать объяснения правоохранителям.

Напомним, что вечером 31 января тепло пропало в трех домах. Около семи часов вечера диспетчер «Теплокоммунэнерго» зафиксировала изменение давления в системе и обнаружила утечку, что свидетельствовало о порыве. На место прибыли специалисты, которые приступили к поиску места аварии на теплотрассе. В районе девяти часов отопление в домах №23, 25, 27 по улице Кирова отключили для проведения работ.

Течь дала труба диаметром в 108 мм. Для устранения порыва сотрудники «Теплокоммунэнерго» произвели врезку и заменили два метра старой трубы. Как только бригада закончит сварочные работы, тепло в дома вернется.

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