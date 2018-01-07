Керчане празднуют Рождество Христово

Еще в сочельник Керчь начала праздновать великий праздник Рождества Христова. Сегодня гуляние продолжается. На трех площадках города идут праздничные концерты. Журналисты КерчьИНФО посетили концерт у главной елки города.

Сегодня для керчан выступили артисты Московского музыкального театра имени Стаса НАМИНА. Они порадовали зрителей новогодними и рождественскими песнями, подарили праздничное настроение.

На главной сцене города керченская группа показала фаер-шоу. Игры с огнем выглядели опасно, но красиво.

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В завершение праздничной программы выступил фольклорный ансамбль «Sanni».

На площади людей радовали мимы, сказочные герои на ходулях и живые статуи ангелов.

Керчане веселились и делали фото на память.

Такие праздничные мероприятия прошли на трех площадках города – в центре, в районе завода им. Войкова и в Аршинцево перед ДК «Корабел».

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