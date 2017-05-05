Керчане представили Крым на Международном Фестивале Айкидо

В Сочи прошёл Международный Фестиваль Айкидо, который посетили и керчане. Инструкторами спортивного мероприятия стали мастера из Англии.

В Сочи с 28 по 30 апреля проходит Международный Фестиваль Айкидо. Инструкторами фестиваля стали:

Питер Гилард — президент Федерации Айкидо Англии, 6-ой Дан

Николай Егоров — президент Федерации Айкидо России, 6-ой Дан

Дэвид Йетс — вице-президент Федерации Айкидо Англии, 5-ый Дан

Наталья Руднева — вице-президент Федерации Айкидо Росии, 6-ой Дан

Стивен Парр — старший инструктор Федерации Айкидо Англии, 6-ой Дан

Андрей Мостовиков — президент Федерации Айкидо Белоруссии, 5-ый Дан

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Приобретать новые знания и навыки на него отправились и керченские айкидошники. Они выступили с показательной программой, тем самым продемонстрировав свой уровень подготовки.

«Наших ребят достаточно высоко оценили инструктора фестиваля. Даже отметили, что дети в Англии (которые занимаются айкидо, — прим. ред.) так не работают», — рассказала руководитель секции айкидо спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» «Мусуби» Сергей НОВИКОВ.

На фестиваль зарегистрировались около 500 участков. Керченская сборная была единственной из Крыма.

«Это был отличный опыт для детей посмотреть, как работают ребята в других клубах, пообщаться мастерами из Англии. Также это отличный стимул для дальнейших занятий», — отмечает Сергей Сергеевич.

Напомним, на днях в Керчи пройдёт трёхдневный семинар по айкидо.

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