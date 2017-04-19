Керчане приобщатся к культуре Боспорского царства

В музее каменных древностей Керчи откроется выставка «Боспор и боспоряне». Она посвящена культуре Боспорского царства.

По сообщению туристического портала Крыма, эта выставка поможет восстановить облик духовной и материальной культуры Боспора перед посетителями.

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В пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника отмечают, что традиции Боспора дополнялись всем самым лучшим, что можно было перенять у соседей. Это проявляется на фрагментах скульптур того времени. Эти фрагменты несут отпечаток обычаев, моды и прошлого. Также отмечается, что один из основных и выдающихся экспонатов – портрет знатного гражданина Боспора, выполненный в мраморе и датируемый I-м веком нашей эры.

Откроется выставка 27 апреля и проработает до сентября 2018 года



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