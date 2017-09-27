Керчане привезли победы с Восьмого Кубка мира по кикбоксингу

С 19 по 25 сентября 2017 года недалеко от Анапы, в посёлке Витязево прошёл 8-ой Кубок Мира по кикбоксингу. В нём приняли участие 900 спортсменов из 35 стран, из Керчи на соревнования отправились 10 спортсменов.

Крымская Региональная Федерация Спортивных Боевых единоборств имени Георгия Победоносца заняла 5 вторых мест, вот имена победителей: в весе до 44 кг – Даниил Брижатов, до 60 кг Анна Свидченко, до 75 кг – Арслан Вагапов (лучший спортсмен Керчи этого года) , до 84 кг – Антон Гайворонский, свыше 91 кг – Виктор Бодягин. Также керченские спортсмены завоевали три третьих места – до 36 кг – Дмитрий Бугаёв, до 81 кг – Владислав Тимофеев, до 85 кг – Михаил Волошин.

Причём Мастер Спорта- Антон Гайворонский впервые в истории Республики Крым вошёл в 10-ку лучших спортсменов Российской Федерации и лишь в финале уступил по очкам.

Читайте: В Керчи пройдёт турнир по боксу

На финальной программе присутствовали президент Всемирной Федерации Кикбоксинга, и руководство Российской Федерации Кикбоксинга во главе с президентом – Вадимом Украинцевым и другими почётными гостями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

