Какими только методами активисты Керчи не пытались бороться с вырубкой деревьев и застройкой городских парков! Но по-прежнему этот вопрос по-прежнему остаётся открытым. Поэтому участники керченской общественной организации «Экология и мир» приняли решение бороться против застройки керченский парков в суде.

Сегодня, 9 февраля, экологи и активисты встретились с членами Крымской академии наук и её президентом Виктором Тарасенко. В ходе разговоров обсуждались насущные проблемы городских парков Керчи. Руководитель общества «Экология и мир» Виктор Попов рассказал, что в Приморском парке вырубили уже около 200 деревьев, и эта проблема становится с каждым днём всё острее.

На данный момент членами общества готовится судебный иск с целью пересмотра плана зонирования, принятого в 2012 году. Активисты организации «Экология и мир» намерены бороться за сбережение керченских зелёных зон в судебном порядке.

Читайте: Спор вокруг керченских парков только разгорается

Напомним, что жители другого крымского города Ялты столкнулись с аналогичными проблемами городского Приморского парка. Но благодаря поддержке главе республики Сергею Аксёнову, который запретил любую застройку территории зоны отдыха.

Участники общественных организаций и экологи заверяют, что если им не удаться отстоять сохранение керченским парков в суде, то они поступят как ялтинцы и доведут эту проблему до главы республики.

Как раннее сообщалось редакцией KerchINFO.com, в 2012 году керченскими властями был принят план зонирования, по которому 4 земельных участка городских парков были переданы юридическим лицам.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

