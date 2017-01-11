С начала нового года в Керчи Госавтоинспекцией было зафиксированно более 130 нарушений ПДД, которые допустили водители транспортных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГИБДД в Керчи.

Анализ аварийности, проведенный сотрудниками ГИБДД, показал, что основной причиной аварий в Керчи является нарушения Правил дорожного движения. Таким образом, за текущий период 2017 года произошло 130 нарушений ПДД. Наиболее грубые нарушения: 10 случаев управления ТС в нетрезвом состоянии, два из которых совершились повторно, 27 случаев управления ТС без соответствующих документов, 21 случай правил проезда по перекрёсткам, 30 случаев не предоставления дороги пешеходам, 9 фактов управления неисправными автомобилями и 3 факта перевозки детей без специальных удерживающих устройств.

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За 11 дней нового года зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Один из участников ДТП погиб.

В связи с этим, ГИБДД напоминает водителям ТС соблюдать все правила дорожного движения и перевозки детей.

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