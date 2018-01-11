Керчане продолжают оказывать помощь Донбассу

Cайту КерчьИНФО стало известно, что несколько предпринимателей Керчи, объединив усилия, решили сообща оказать помощь жителям Донбасса. Керчане на протяжении недели собирали вещи в офисе компании “Керчьремонт” и вместо новогоднего корпоратива решили дружно и организованно привести всю собранную помощь в штаб квартиру помощи Донбасу на Советскую 36, где их встречал Александр САЗОНОВ, один из организаторов данного штаба.

По словам одного из руководителей компании “Керчьремонт” Олега СЕДОВА, таким образом они пытаются приобщать коллектив к социально значимым проектам и менять стереотип мышления того, что каждое празднование должно обязательно подразумевать застолье и распитие спиртных напитков. Плюс была задача приобщить семьи сотрудников компании к совместным мероприятиям. Коллектив поддержал эту идею и после передачи помощи все вместе с семьями и детьми организованно отправились в кино.

Читайте: Керчане дарят праздник детям Донбасса

Напомним, что это не первый подобного рода проект данной компании, за 2017 год ребят удалось совместными усилиями с Грифон Воркаут Клубом построить в Керчи 5 спортивных площадок, что дало толчок для активных действий властей города и других неравнодушных жителей и предпринимателей в направлении развития спортивной инфраструктуры города.

После передачи вещей ребята всем коллективом с семьями и детьми отправились в кинотеатр Украина на просмотр семейного кинофильма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

