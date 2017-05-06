Керчане проигнорировали общественные обсуждения

В керчи так и не состоялись общественные обсуждения. На повестке дня стоял вопрос благоустройства общественных зон.

Сегодня, 6 мая, в Керчи были анонсированы общественные обсуждения по вопросу благоустройства одной из общественных зон города.

На выбор керчан были представлены три зоны: «Черепашка», ул. Ленина и Молодёжный парк (район «Аршинцево»).

Обсуждения должны были состояться в каждой из предположительных зон соответственно. Однако жители города не пришли.

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Важно отметить, что хоть и представитель Управления ЖКХ города на месте был, но его было невозможно идентифицировать среди прогуливающихся горожан.

Кто виноват: УЖКХ, которое не уведомило должным образом о грядущих обсуждениях, и прислали одного представителя, или жители города, которые проигнорировали вопрос, касающийся жизни их города.

Не исключено, что ни одна из предложенных для реконструкции общественных зон не представляет интереса у горожан, по этому причине обсуждения и не вызвали интереса среди населения.

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