Керчане против коммунальных служб: кто должен заделать яму?

В редакцию сайта КерчьИНФО поступила жалоба от жителей керченского микрорайона Верхний Солнечный. По адресу улица Шоссе Героев Сталинграда, 52 (корпус 2) образовалась огромная яма.

Уже около года жители, проживающие по вышеуказанному адресу, борются с коммунальными службами.

«Куда мы только не обращались, а результата все нет. СМИ наша последняя надежда. Может быть вы сможете хоть как-то повлиять на решение нашей проблемы», – комментирует неравнодушная керчанка.

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Тем временем яма продолжает расти, в дождливую и влажную погоду превращаясь в настоящее болото.

Дорогие керчане! Напоминаем Вам, что в случае возникновения проблемных и спорных ситуаций, а также если Вы стали свидетелем или участником интересного события, Вы можете отправлять свои истории в редакцию нашего сайта. КерчьИНФО работает для Вас!

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