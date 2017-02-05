Большинство керчан готовы бороться с курением. Об этом стало известно в ходе опроса, который провела редакция KerchINFO.com.

В средствах массовой информации и на просторах сети Интернет последнее время активно идёт обсуждение законопроекта, который предлагает Министерство здравоохранения. Суть его в следующем: запретить продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им «стукнет» 18 лет.

Читайте: В Керчи снова обнаружили склад с незаконным алкоголем

Таким образом, следующее поколение россиян, должно быть лишено зависимости к курению. С вопросом о том, насколько это действенно и рационально, журналисты редакции KerchINFO.com вышли на улицы города.

Как оказалось, многие участники опроса положительно смотрят на инициативу, поскольку сами знакомы с зависимостью от табака и не желают этого своим детям.

А как вы относитесь к такому законопроекту?



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

