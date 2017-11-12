Керчане рассказали о болевых точках города Сергею Аксёнову

На прошлой неделе инициативные жители нашего города ездили в Симферополь на встречу с главой Республики Крым Сергеем АКСЁНОВЫМ. Керчане рассказали ему о тех, проблемах, решение которых для нашего города сейчас первостепенны, а также пригласили руководителя в Керчь, чтобы тот своими глазами увидел проблемные зоны нашего города.

С Сергеем АКСЁНОВЫМ жители нашего города прежде всего обсуждали два вопроса – отопление и капитальный ремонт жилых домов. Глава Республики постарался дать на них ответы. Встреча прошла в здании Совета министров, в приёмном кабинете Сергея Валерьевича. Вместе с общественниками на встрече присутствовал глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН и шесть заместителей главы Республики. Говорили около полутора часов.

Касаемо тарифов на отопление, Сергей АКСЁНОВ отметил, что его политическое решение – сделать единый тариф для всех городов полуострова и на водоснабжение, и на тепло. Подчеркнув, что это решение не сиюминутно – безусловно, нужно всё рассчитать и проработать.

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Керчане обратили внимание также на проблему капитального ремонта в Крыму. Большинство жителей полуострова, считают, что взносы за капитальный ремонт незаконны. Между тем, в программе фонда Капремонта Республики Крым – 1158 керченских домов. В 2018 году взносы за капитальный ремонт – останутся прежними – 6 рублей 16 копеек за квадратный метр (согласно постановлению Совета министров РК).

«Вопросы по капитальному ремонту очень сложные и одинаковы по всем городам Крыма» – отметил Сергей АКСЁНОВ. До конца этого года, по его словам, на полуостров возможен приезд президента России, с которым глава Крыма постарается этот вопрос оговорить. Сам Сергей АКСЁНОВ, по плану, посетит Керчь в первых числах декабря.

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Керчане остались довольны встречей с главой Республики. Вот что говорят общественники: «Мы вышли воодушевлённые. Довольны приёмом, который оказали. Довольны, насколько он (Сергей Аксёнов – прим. ред.) владеет многими вопросами, насколько он просто общается, вникает. По результатам встречи уже есть незначительные движения. Мы также Водоканал обсуждали. И из Водоканала уже нам позвонили, сказали, приходите, будем говорить и решать ваши вопросы. Хоть незначительное, но движение есть» .

Сергей АКСЁНОВ подчеркнул в конце приёма, что будет поддерживать связь с общественниками Керчи и посоветовал Сергею БОРОЗДИНУ придерживаться той же позиции. В свою очередь, инициативные горожане отмечают, что в принципе, встречи с главой Крыма могло и не быть, если бы власти Керчи чаще шли на диалог.

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