Керчане разыскивают пропавших без вести солдат

В Керчи прошла акция «Найти солдата!». Любой желающий смог оставить сведения о разыскиваемом фронтовике.

Сегодня, 9 мая 2017 года, в Керчи прошла акция «Найти солдата!», посвящённая 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Её цель — помочь восстановить сведения о судьбе солдат Великой Отечественной войны, их наградах, боевых подвигах, собрать сведения о защитниках и освободителях Керчи, жителях города — фронтовиках, партизанах и подпольщиках, детях войны для включения в их электронную базу данных «Книга Памяти Керченского полуострова».

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Организатором акции является Крымская Республиканская поисково-патриотическая ассоциация общественных организации «Отчизна».

Акция «Найти солдата!» в городе-герое Керчи проводится при поддержке председателя Керченского городского совета Ларисы Щербулы.

Справа от Городского дома культуры была установлена палатка, в которой находились представители ОО «Отчизна». Они знакомили жителей и гостей города с электронной базой данных, разъясняли и показывали алгоритм поиска солдат, пропавших без вести в годы ВОВ, а также помогали в поиске не вернувшиеся с фронта родных и близких.

Все желающие оставляли сведения о разыскиваемых родственниках, заполняя анкету.

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