Керчане с ограниченными возможностями покажут свои таланты

В культурном центре имени Богатикова 1 декабря состоится концерт и выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями. Мероприятие прикручено к Международному дню инвалидов.

Заместитель главы Администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети:

«В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов Это день сильных духом людей. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства. В Керчи к этой дате для людей с ограниченными возможностями пройдет ряд мероприятий», – говориться в сообщении.

Организация общества инвалидов планирует провести концерт в психоневрологическом диспансере, а также сладкий стол и «Огонек» в помещении «Дома добрых дел».

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Заместитель главы исполкома отметил, что за счет средств местного бюджета будут вручены продуктовые наборы членам общественной организации инвалидов, а также инвалидам Великой Отечественной Войны.

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