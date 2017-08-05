Керчане самостоятельно потушили пожар

Неподалеку остановки «Партизанская» по адресу ул. Орджоникидзе 123А разгорелся пожар. Горела сухая трава.По запаху дыма жители дома выбежали на улицу, где и обнаружили массивное возгорание. Пожар протянулся от проезжей части до боковой стены дома.

Жители дома незамедлительно вызвали МЧС. Однако, по сообщению диспетчера, свободных машин не оказалось, в связи с чем люди самостоятельно начали тушить пожар: один за одним начали выбегать на улицу с ведрами воды.

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Таким образом, возгорание было устранено. На место пожара осталась только выжженная трава и клубы дыма. Источник возгорания остался неизвестным.

Напоминаем, что состояние на территории полуострова остается довольно пожароопасным в связи с высокими температурами воздуха.

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