Керчане сидят без воды

В Керчи из-за аварий без водоснабжения остаются более пяти тысяч человек. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Так, на ул. Комарова, 6 произошла утечка на линии трубопровода диаметром 150 мм. Без воды остаются 1250 человек. Поломка произошла 15 августа. Работы перенесены на 9 утра 17 августа.

На ул. Индустриальное шоссе, 13 произошло повреждение на линии холодного водоснабжения трубы диаметром 100 мм. В зоне аварии находятся 1692 человека. Время поступления заявки 21:56 16 августа. Время начала работ 9 утра 17 августа.

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На ул. М. Ерёменко, 43 произошло повреждение на линии холодного водоснабжения. Без воды остались 2354 человек. Время поступления заявки 05:33 утра 17 августа. В восемь утра начались ремонтные работы.

Кроме того, без воды остается район остановки «Институт», ул. Орджоникидзе. Вчера, 16 августа, в общежитии Керченского государственного морского технологического университета произошел порыв водовода. Жилые дома района остаются без водоснабжения. Водоснабжение обещают восстановить во второй половине дня.

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